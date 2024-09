Pilotprojekt Saarland sagt Krankheiten den Kampf an – so will Merzig-Wadern Millionen sparen

Die Gesundheitsausgaben in Deutschland liegen pro Jahr bei rund 6000 Euro pro Einwohner, meldet das Statistische Bundesamt. Ein beachtlicher Teil dieser Ausgaben könnte jedoch eingespart werden. „80 Prozent der Krankheitslast in Deutschland gehen auf Erkrankungen zurück, die vermeidbar sind“, sagt Dr. Jörg Loth, Vorstandsvorsitzender der Krankenkasse IKK Südwest und Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) in Saarbrücken.