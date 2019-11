Medienbericht : Durchbruch bei der Nordsaarlandstraße?

Am Montag ist Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mit Saar-Ministerpräsident Tobias Hans auf Truppenbesuch im Saarland. Bringt sie Neuigkeiten zur Nordsaarlandstraße mit? Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Nordsaarlandstraße galt als gescheitertes Verkehrsprojekt. Nun soll sie laut einem Medienbericht doch kommen - auch dank Annegret Kramp-Karrenbauer.

Die Bundesverteidigungsministerin und der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (beide CDU) sollen am Montag verkünden, dass der Weg für den Bau die 37 Kilometer lange Verbindung zwischen den Autobahnen A1 und A8 nun frei sei. Das meldete am Sonntagabend die BILD-Zeitung. Die Staatskanzlei war für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen. Fest steht: Wenn Kramp-Karrenbauer am Montag die Truppe im Saarland besucht, wird Hans sie begleiten.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich angedeutet, dass die Planungen für die Nordsaarlandstraße wieder Fahrt aufnehmen werden. Hans hatte sich beim CDU-Landesparteitag in Merzig überraschend für das Verkehrsprojekt stark gemacht, das die Landesregierung vor fünf Jahren mehr oder weniger beerdigt hatte.

In der vergangenen Woche hieß es aus Unionskreisen, der Regierungschef habe klare Signale erhalten. Womöglich aus dem Verteidigungsministerium? Dafür spricht nicht nur der jetzige Medienbericht. Sondern auch ein Schreiben an Kramp-Karrenbauer, das David Lindemann (SPD), Abteilungsleiter im saarländischen Verkehrsministerium, noch am Sonntag öffentlich machte. Absenderin: Saar-Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD).

Die Nordsaarlandstraße scheiterte 2014 am Umweltschutz - und am Standortübungsplatz der Bundeswehr in Merzig. Geplant war ein Neubau der L 388 als nördliche Umfahrung der vom Durchgangsverkehr geplagten Kreisstadt - und einzig mögliche Trasse.

Doch: Die Straßenführung hätte den Übungsplatz der Streitkräfte „in zwei etwa gleichgroße Hälften geteilt“ und sei deshalb von der Bundeswehr früh abgelehnt worden. Daran erinnerte Rehlinger die frühere Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer in einem Brief vom 7. August - wenige Wochen nach dem Eintritt der Saarländerin ins Bundeskabinett. Außerdem ist zu lesen, dass ein Flächentausch mit dem Land an den „Nutzungsanforderungen der Bundeswehr“ und dem Artenschutz gescheitert sein soll.

Vor diesem Hintergrund schrieb Rehlinger an Kramp-Karrenbauer: „Sollten sich nun unter Ihrer Führung im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr allerdings andere Nutzungsanforderungen an den Standortübungsplatz Merzig ergeben, würde dies eine Neuaufnahme der Planungen rechtfertigen.“ Anders gesagt: Bitte machen Sie den Weg frei für die Nordsaarlandstraße. Kommt es nun dazu?