Impf-Reihenfolge : Zweifel bei Saar-Pflegern an Astrazeneca-Impfstoff

Zweifel bei Saar-Pflegern an Astrazeneca-Impfstoff

Saarbrücken Der Verdi-Pflegebauftragte sieht Vorbehalte. Auch verpasste Impf-Termine für Ärzte sorgen für Wirbel.

Vorbehalte beim medizinischen Personal gegenüber dem Vakzin von Astrazeneca haben im Saarland Sorge um den Erfolg der Impfkampagne gegen das Coroanavirus ausgelöst. „Wir haben bei diesem Impfstoff ein Akzeptanzproblem“, bestätigte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Montag im Landtag.

Kostenpflichtiger Inhalt: Zweifel an Impfstoff von AstraZeneca

Kostenpflichtiger Inhalt: Zweifel an Impfstoff von AstraZeneca : Verweigerungshaltung bei der Corona-Impfung?

Studien belegen, dass sie eine höhere Wirksamkeit gegen eine Corona-Erkrankung haben als das Astrazeneca-Vakzin, ein so genannter Vektor-Impfstoff. Dieser ist derzeit aber für Menschen über 65 Jahre nicht empfohlen. Daher wird er derzeit in der ersten Impf-Priorisierungsgruppe vor allem bei Ärzten und Pflegern eingesetzt. Die anderen, weiter knappen Vakzine bleiben Über-80-Jährigen vorbehalten. Quetting sagte, für viele in der Pflege Beschäftigte sei der Impfstoff von Astrazeneca „zweite Wahl“. Er habe dennoch die „dringende Bitte, sich impfen zu lassen“.