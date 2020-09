Kein Bühnenprogramm, dafür Straßenkünstler : Plan: „Weihnachtsstadt“ mit „Walking Acts“

Zum Abschluss des Zweibrücker Weihnachtsmarkts 2019 gab es am Sonntag unter anderem ein Nikolaustreffen, moderiert von Petra Stricker. Auch 2020 sollen die Weißbärte wieder auf dem Weihnachtsmarkt mitmischen dürfen. Aber ein klassisches Bühnenprogramm mit Musik wird es heuer nicht geben. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Weihnachtsmarkt-Organisator bespricht mit OB mögliches Konzept. Ziel ist, Buden über Fußgängerzone zu verteilen.

Die Chancen, dass es im Dezember doch noch einen Weihnachtsmarkt in Zweibrücken gibt, sind weiter gestiegen. Organisator Heiko Saberatzky hat am Donnerstagabend mit Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) über eine mögliche Lösung gesprochen.

Saberatzky sagt, er habe im Vorfeld des Gesprächs bereits seine Hausaufgaben gemacht und an einem Konzept gefeilt. Nachdem die Landesregierung am 11. September erklärt hatte, Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht grundsätzlich zu verbieten (wir berichteten), hatte der Zweibrücker Morgenluft gewittert.