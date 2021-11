Ab Dezember : Zwei Impfzentren im Saarland können wieder öffnen

Blick in das Impfzentrum in Neunkirchen-Sinnerthal. Foto: Dirk Schäfer

Saarbrücken Jetzt ist es offiziell: Im Dezember werden die Impfzentren in Neunkirchen und Saarlouis wieder öffnen.

Die Impfzentren in Saarlouis und Neunkirchen werden im Dezember wieder den Betrieb aufnehmen, um die Hausärzte bei den Auffrischungsimpfungen zu unterstützen. Das teilte die saarländische Landesregierung am Samstag (13. November) mit. Neben den Boosterimpfungen sollen in den Zentren auch Erst- und Zweitimpfungen möglich sein. Mit dieser Entscheidung verfolge die Landesregierung das Ziel, die Gefahren durch den nachlassenden Impfschutz deutlich zu reduzieren und die saarländische Bevölkerung sicher durch den Winter zu bringen.