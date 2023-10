Zustimmung in erster Lesung nach Streit um Saar-Haushalt Schaffen statt Schwätzen: Opposition kritisiert SPD-Haushaltsentwurf scharf

Haushaltsdebatten sind gerne Generaldebatte. So auch am Mittwoch im saarländischen Landtag. Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) hatte einen Tag zuvor dem Landtag seinen Doppel-Haushaltsentwurf für die Jahre 2024/25 zur ersten Lesung präsentiert. Am Mittwoch nutzte vor allem die Opposition die (General-)Debatte darüber, die bisherige Leistung der Landesregierung weichzuklopfen. Sie arbeitet alles ab. Unter anderem: Schulbauprogramm, Polizeistellen, Transformationsfond, Mittelstandsförderung, Personalkosten, Lehrerstellen. Das Fazit von Raphael Schäfer: „Seit eineinhalb Jahren ist die Regierung in der Verantwortung - und nach eineinhalb Jahren ist der erste Lack schon richtig ab.“ Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion trat um 9 Uhr als erster Redner ans Pult – und hatte Puls: „Dieser Haushaltsentwurf muss an ganz zentralen Stellen grundlegend nachgebessert werden“, sagte er.