Impfbeginn in den Praxen ab Ostern : Saar-Hausärzte rechnen mit Impfbeginn nach Ostern

Saarbrücken Die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland rechnet nach dem jüngsten Impfgipfel mit einer Lieferung zusätzlicher Impfstoffdosen nach Ostern. Allerdings sind noch viele wichtige Punkte für die Impfung ungeklärt.

Die Arztpraxen im Saarland richten sich auf einen Start der Corona-Impfungen nach der Osterwoche ein. Dies teilte jetzt Dr. Joachim Meiser, stellvertretender Vorsitzender der kassenärztlichen Vereinigung im Saarland auf SZ-Anfrage mit. Demnach gehe man davon aus, dass die beim jüngsten Impfgipfel zugesagten eine Millionen Impfdosen für die Hausarztpraxen in Deutschland auch ab dann tatsächlich geliefert werden. Für die saarländischen Praxen würden demnach 12 000 Impfdosen pro Woche abfallen. „Das ist eine Menge die wir sehr leicht bewältigen können. Wenn dann noch was dazu kommt, bekommen wir das auch noch unter“, sagt Meiser im Gespräch mit unserer Zeitung. Wann genau die zusätzlichen 80 000 Impfdosen des Biontech/Pfizer-Vakzins eintreffen werden, die Ministerpräsiden Tobias Hans (CDU) am Freitagabend nach dem Impfgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für das Saarland angekündigt hatte, sei laut Meiser allerdings noch unklar. Ebenso offen sei, ob das zusätzliche Kontingent an die Arztpraxen oder Impfzentren gehen soll. Auch das saarländische Gesundheitsministerium konnte bis Redaktionsschluss keine Antwort auf diese Fragen geben.