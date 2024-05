„Ich bin keine Teflon-Politikerin“ Zu industrienah? Saarländische EU-Abgeordnete Ripa (ÖDP) wehrt sich gegen Vorwürfe

Manuela Ripa ist eine Ausnahmepolitikerin. Die in Saarbrücken geborene 47-jährige Mutter zweier Kinder sitzt für die kleine Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) im Europaparlament, da es bei den EU-Wahlen keine Fünf-Prozent-Hürde wie bei den Bundes- oder Landtagswahlen gibt. Zudem ist die Frau mit italienischen Wurzeln die einzige Politikerin, die die Interessen des Saarlandes in Brüssel und Straßburg vertritt. Auch bei der kommenden Wahl zum Europäischen Parlament ist Ripa die Spitzenkandidatin der ÖDP. „Ich sähe es gerne, wenn die saarländischen Kandidaten bei den anderen Parteien ähnlich gute Platzierungen hätten“, sagt Ripa im SZ-Redaktionsgespräch. Eine Verstärkung für die saarländischen Interessen in Brüssel sei dringend notwendig. „Der SPD-Kandidat Christian Petry steht nur auf Platz 18, der CDU-Kandidat Roland Theis hat nur Chancen auf den Einzug ins Parlament, wenn die CDU auf um die 34 Prozent kommt“, erklärt Ripa ihr Bedauern darüber, dass sie wohl in der kommenden Legislaturperiode wieder als saarländische Einzelkämpferin auf Europa-Ebene unterwegs sein wird.