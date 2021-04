Corona-Lage in den Saar-Kitas : Mehr als die Hälfte der Kita-Kräfte ist geimpft

Saarbrücken Mehr als die Hälfte der Kräfte in den saarländischen Kindertagesstätten (Kitas) und Kinderkrippen haben inzwischen die erste Impfung gegen Corona erhalten.

Die Zahl der infizierten Kinder in den Kitas und Krippen stagniert derweil bei 25. Diese Zahl war auch am Freitag vor den Osterschulferien gemeldet worden. Nach Angaben der Sprecherin von Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) sind derzeit zwei Einrichtungen komplett und in zehn Einrichtungen zwölf Gruppen wegen Infektionen mit dem Corona-Virus geschlossen. Am Freitag vor den Osterschulferien waren ebenfalls zwei Einrichtungen komplett geschlossen, in 16 Kitas und Krippen waren 21 Gruppen dicht gewesen.