Bildungsausschuss des Landtages Zahl der Anmeldungen an saarländischen Schulen steigt

Der Bildungsausschuss des Landtags hat sich am Donnerstag mit dem Einsatz von Tablets im Primarbereich beschäftigt. An den saarländischen Grundschulen sollen sie zum neuen Schuljahr in den Klassenstufen 3 und 4 flächendeckend zum Einsatz kommen. Die 16 000 Tablets sollen jedoch, anders als an weiterführenden Schulen, unter der Obhut der Lehrkräfte bleiben.