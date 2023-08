Prüfung beim Bundesgerichtshof Yeboah-Mordprozess – Mutmaßlicher Skinhead-Chef bleibt in Haft

Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel nun in seiner Online-Ausgabe berichtet, sieht dies die Ermittlungsrichterin am Bundesgerichtshof in Karlsruhe anders. So muss Peter St. weiterhin einsitzen. Der Grund: Es bestehe nach wie vor der dringende Verdacht der Beihilfe zum Mord an dem 26 Jahre alten Ghanaer und des versuchten Mordes an 20 weiteren Bewohnern.