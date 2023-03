Teures Wohnen für Studenten WG-Kosten in Uni-Städten steigen drastisch – so ist die Lage in Saarbrücken

Studierende, die ein WG-Zimmer in Saarbrücken suchen, kommen weiterhin zwar deutlich günstiger weg als im Schnitt deutscher Hochschulstädte. Aber auch in der Saar-Metropole hat sich das Wohnen in den vergangenen Jahren und auch noch mal in den letzten Monaten massiv verteuert. Das berichtete am Mittwoch das „Moses Mendelssohn Institut“, das in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-Gesucht.de die Mieten in Uni-Städten untersucht hat. Analysiert wurden demnach Wohnangebote in allen 94 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5000 Studierenden.