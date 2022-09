Deckel für Energiepreise : Gasumlage kommt wohl nicht: Was die Fraktionen im Saar-Landtag stattdessen fordern

Saarbrücken Die zum 1. Oktober angekündigte Gasumlage kommt wohl nicht. Die drei Fraktionen im Saar-Landtag begrüßen dies – und haben Vorschläge, Bürger und Unternehmen zu entlasten.

„Wird es eine geben? Oder doch keine?“, fragt Josef Dörr den Journalisten. So wie es derzeit aussieht, wird es keine Gasumlage geben, antwortet dieser dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im saarländischen Landtag am Montag bei einem Pressegespräch in Saarbrücken. In Berlin deutet zumindest vieles bis alles drauf hin, dass dieser 2,4-Cent-pro-Kilowattstunde-Aufschlag auf die Gasrechnung nicht kommen wird. Sie sollte ab 1. Oktober Deutschlands Gasimporteure stützen, die kein billiges russisches Gas mehr bekommen – sondern teures Gas als Ersatz beschaffen müssen. Wie Uniper zum Beispiel. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht finanzverfassungsrechtliche Fragen zu klären, Finanzminister Christian Lindner (FDP) zieht das Instrument gänzlich in Zweifel, spricht am Sonntagabend in der ARD Sendung „Anne Will“ davon, eine Finanzierung für einen Gaspreisstopp im Kopf zu haben. Der würde in der Koalition diskutiert. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken ist am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ zu Gast und ist dort „der festen Überzeugung, dass wir diese Woche zum Ende der Gasumlage kommen“.