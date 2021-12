Corona-Impfung im Saarland : Gesundheitsministerin Bachmann ruft Kommunen zu Sonderimpfaktionen auf

Saarbrücken Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) ruft die Kommunen dazu auf, eigenständige Impfaktionen – vor allem für pädagogisches Personal – zu veranstalten. Das Ministerium will unterstützen. Auch die Testkapazitäten werden erhöht.

„Der Schutz derjenigen, die täglich berufsbedingt Kontakt mit unseren Kindern haben, ist sehr wichtig. Wir müssen sowohl die Sicherheit unserer Kleinen und Kleinsten als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bildungseinrichtungen sicherstelle“, sagt Bachmann. „Die bereits geplanten Sonderimpfaktionen einiger Gemeinden, zum Schutz der in der Gemeinde tätigen Lehrkräfte und des Kita-Personals, sind dabei vorbildhaft. Ich wünsche mir, dass viele weitere Kommunen im ganzen Land diesem Beispiel folgen.“ Darüber hinaus habe sie die Rathauschefinnen und -chefs gebeten, „gemeinsam mit der lokalen Ärzteschaft und der Unterstützung aus meinem Haus ein Impfangebot für Alle vor Ort anzubieten“. Die Rückmeldungen seien positiv. Bachman geht davon aus, „dass wir zeitnah, neben dem bestehenden Angebot, sehr viele Impfungen durchführen können“.

Auch die Testkapazitäten würden weiter erhöht. Aktuell gebe es eine sehr hohe Nachfrage an Antigen-Schnell-Tests. Ab heute gilt in vielen Bereich im Inneren die 2G-Plus-Regelung im Saarland. Das bedeutet, auch Genesene und Geimpfte müssen einen tagesaktuellen, negatoiven Testnachweis vorlegen. Alleine für die vergangene Woche seien in den Testzentren, Schulen, Kitas, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen und Apotheken über 380 000 Testungen durchgeführt, heißt es aus dem Ministerium. Davon allein in den kommunalen und privaten Testzentren sowie in den sieben Testzentren der Landesregierung insgesamt 150 486 Testungen. In den 61 Apotheken erfolgten 13 956 Testungen.