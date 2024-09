Neue Statistik der Landesregierung Wo im Saarland die meisten Messerangriffe verübt werden

Die Landesregierung will bis Oktober die Voraussetzungen schaffen, um Messerverbotszonen im Saarland einrichten zu können. „Der tragische Anschlag in Solingen hat uns eindringlich vor Augen geführt, welches Risiko von einer einzigen Person mit einem Messer ausgehen kann. Diese Tatwaffe ist klein, handlich und leicht zu verbergen, was ihre Gefährlichkeit zusätzlich erhöht“, sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD). In bestimmten Gebieten soll das Tragen von Waffen und Messern verboten werden können. Dies ermögliche gezielte Kontrollen. Damit, so Jost, setze das Innenministerium „ein klares Zeichen für mehr Sicherheit“ und stärke das Vertrauen in die Schutz- und Sicherheitskräfte, sagte Jost.