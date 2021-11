Ankündigung in Spiegel-Interview : Anke Rehlinger will SPD-Parteivize bleiben

Foto: BeckerBredel

Berlin/Saarbrücken Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger will SPD-Parteivize bleiben. Sie will „den saarländischen Einfluss in Berlin geltend machen“, sagte sie zur SZ. Derzeit verhandelt die 45-Jährige in Berlin über die Ampel-Koalition im Bund.

Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger hat am Mittwoch in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ihre erneute Kandidatur für das Amt der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden angekündigt. Gewählt wird die neue SPD-Spitze auf dem Bundesparteitag im Dezember.

„Die SPD funktioniert als gutes Team – ich will da weiter mitwirken“, bestätigte Rehlinger am Mittwoch ihre Kandidatur gegenüber der „Saarbrücker Zeitung“. Sie wolle „weiter meinen Beitrag zum Erfolg der SPD leisten und zugleich den saarländischen Einfluss in Berlin geltend machen“, sagte Rehlinger zur SZ. Außerdem erklärte die Sozialdemokratin, sie wolle sich „einsetzen für gute Arbeitsplätze im Strukturwandel, wirtschaftliche Stärke und faire Löhne und für Fortschritt bei Mobilität und in vielen anderen Bereichen“. Die SPD-Landeschefin gehört dem Führungskreis der Bundespartei seit zwei Jahren an.

Nach dem Wahlerfolg bei der Bundestagswahl steht die SPD vor einem Führungswechsel. Parteichef Norbert Walter-Borjans, ehemals Staatssekretär im Saarland, stellt sich im Dezember nicht mehr zur Wiederwahl. Er hatte bisher eine Doppelspitze mit Saskia Esken gebildet. In dieser Woche hat das SPD-Präsidium neben Esken den bisherigen Generalsekretär Lars Klingbeil als Kandidaten für die Parteiführung nominiert.

Im Moment verhandelt Rehlinger in Berlin über eine mögliche Bundesregierung

Rehlinger war am 6. Dezember 2019 als eine von fünf Stellvertreterinnen der ersten Doppelspitze der SPD gewählt worden. Auf dem damaligen Bundesparteitag in Berlin erhielt sie 74,8 Prozent der Stimmen. Im Jahr davor hatte Rehlinger den deutschen Außenminister Heiko Maas an der Spitze der Saar-SPD abgelöst.

Rehlinger und Maas verhandeln im Moment in Berlin über eine mögliche Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Rehlinger leitet für die Sozialdemokraten die Verhandlungsgruppe zur Mobilität, mit am Tisch sitzt für die Liberalen der FDP-Landeschef Oliver Luksic. Bis Mittwochabend sollen die Unterhändler den Parteiführungen der beabsichtigten Ampel-Koalition ihre Ergebnisse vorlegen.

