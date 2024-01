Vizekanzler besucht zwei Saar-Unternehmen Robert Habeck kehrt in das Saarland zurück

Bei seinem Besuch in Sulzbach sucht Habeck den Dialog mit Martin Schichtel, CEO (Geschäftsführer) von Kraftblock. Dabei soll es laut der Staatskanzlei um „die Rolle von thermischen Energiespeichern in der Energiewende“ gehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Vizekanzler soll auch Einblicke in die Produktion von Hochtemperatur-Speichersystemen erhalten. Die Förderbedingungen für Start-Up-Ökosysteme in Deutschland sollen ebenfalls zur Sprache kommen.