AfD sieht sich benachteiligt Streit um Fraktionsfinanzierung geht vor Gericht

„Der Oppositionbonus geht nur zu Gunsten der CDU. Das war eine abgesprochene CDU-Rettungsaktion“, sagt Josef Dörr. Die CDU habe Geld gebraucht, um ihre Fraktionsmitarbeiter weiter zu beschäftigen, und SPD und CDU seien übereingekommen, diese Mittel dann der AfD abzuziehen, ist Dörr überzeugt. Der AfD stehe durch die Neuverteilung im Jahr 55 000 Euro weniger an Mitteln zur Verfügung. Die CDU profitiere dagegen enorm von der Umstellung. Da die Neuverteilung erst mit der Verabschiedung des Haushaltes erfolgt sei, müsse die AfD jetzt mitten in der Legislatur mit weniger Geld auskommen. „Wir mussten bereits zwei unserer zwölf Mitarbeiter in der Fraktion entlassen“, so der AfD-Abgeordnete Christoph Schaufert.