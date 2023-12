Winteraktion Saar Es ist noch genügend Geld für Wintercafés im Fördertopf

In dem eine Million Euro schweren Fördertopf der Winteraktion Saar des Sozialministeriums stehen noch ausreichend Mittel zur Verfügung. Bis Ende März, wenn das Projekt endet, können soziale Träger, Kommunen, Vereine oder Kirchen Anträge zur Förderung ihrer Wintercafés stellen, sagte Sozialminister Magnus Jung (SPD) am Dienstag vor Journalisten. „Es ist noch Geld vorhanden.“ Die Winteraktion wurde 2022 ins Leben gerufen, um Saarländerinnen und Saarländern niedrigschwellig zu unterstützen, die besonders unter den gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen gelitten haben. Zwar sei derzeit die Lage nicht mehr so dramatisch wie im Vorjahr. Doch die Zahl der armutsgefährdeten Menschen habe im Saarland durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine tendenziell zugenommen, so Jung.