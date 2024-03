Umstrittenes Paket zum Windkraft-Ausbau Saar-Regierung will Windkraft-Ausbau im Wald deutlich erleichtern – Widerstand aus der Opposition

Die SPD-geführte Landesregierung will mit einem Gesetzespaket den Ausbau der erneuerbaren Energien im Saarland beschleunigen und in diesem Zuge auch den Bau neuer Windkraftanlagen im Wald erleichtern. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der am Mittwoch erstmals im Landtag beraten werden soll.