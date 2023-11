Partnerschaft Saarland-Polen Saar-Delegation bricht bald nach Polen auf – Das sind die Ziele der Reise

Eine saarländische Delegation unter Leitung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bricht zu Beginn der Woche in die ostpolnische Partnerregion des Saarlandes Podkarpackie (Karpatenvorland) auf. Es ist der erste Besuch eines saarländischen Regierungschefs dort, seitdem die Partnerschaft 2009 geschlossen wurde. Rehlinger will im Verlauf der Reise eine neue Partnerschaft mit dem Oblast (Bezirk) Lwiw (Lemberg) in der Ukraine schließen, der direkt an Podkarpackie angrenzt. Auch Staatskanzlei-Chef David Lindemann, Innenminister Reinhold Jost, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo (alle SPD) und der stellvertretende Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag, Roland Theis (CDU), gehören der Delegation an, die am Freitag wieder ins Saarland zurückkehren wird.