SZ-Duell Bus und Bahn : Wie wird der ÖPNV an der Saar endlich besser?

Foto: SZ/Steffen, Michael

Interview Saarbrücken Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) und der Linken-Abgeordnete Jochen Flackus streiten in der SZ darüber, was jetzt zu tun ist: Flatrates mit günstigen Preisen? Kostenlose Angebote am Wochenende? Oder aus 15 Anbietern einen machen?