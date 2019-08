Saarbrücken Im Saarland gehen die meisten Autounfälle auf das Konto junger Fahrer. Welchen Anteil hat der Grenzverkehr?

Das Auto zerschellte an einem Baum. Den Motorblock fanden Polizisten in einem Feld. Dreißig Meter entfernt. Ein 25-jähriger Franzose war an diesem Morgen im Mai 2018 auf der B 51 bei Hanweiler in den Gegenverkehr geraten, dann von der Fahrbahn abgekommen. Er starb an der Unfallstelle. Die Polizei vermutet, dass der Mann zu schnell unterwegs war. Ein trauriges Beispiel von vielen.