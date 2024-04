Zwei Listen für die Stadtratswahl am 9. Juni 2024 Wie sich die AfD Saarbrücken zerlegt – eine Rekonstruktion der Ereignisse

Die AfD in der Landeshauptstadt Saarbrücken hat sich eine bislang beispiellose Auseinandersetzung verstrickt. Sogar die Zulassung zur Stadtratswahl und zur Wahl der Regionalversammlung am 9. Juni 2024 scheint nun in Gefahr. Wie es dazu kommen konnte und wer dabei gegen wen kämpft, hat die SZ auf der Basis von Gesprächen, Sitzungsprotokollen, internen Briefen, Anwaltsschreiben und Gerichtsakten rekonstruiert.