Das Gesundheitsministerium erklärt : Wie Kranke einen Impftermin bekommen

Saarbrücken Das saarländische Gesundheitsministerium hat erklärt, wie Schwerkranke aus der Priorisierungsgruppe 2 nun zu ihren Impfterminen kommen. Sie müssen ihren Arzt dazu besuchen.

„Die Freischaltung der Impfliste für Personen der Priorisierungsgruppe 2 ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zum Schutz der Bevölkerung. Wichtig: Auch Personen der Priorisierungsgruppe 1 können sich weiterhin auf die neue Impfliste eintragen“, erklärt Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) in einer Pressemitteilung. Die Registrierung der Personen, die über ihr Lebensalter priorisiert werden, erfolge über die Eingabe des Geburtsdatums. Personen, die aufgrund ihres Berufes priorisiert werden, würden die Priorisierungscodes weiterhin über ihren Arbeitgeber erhalten. Diese sollen den Arbeitgebern in den kommenden Tagen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich benötigen die Interessierten eine so genannte Arbeitgeberbescheinigung als Nachweis im Impfzentrum. Personen, die aufgrund einer gewissen Grunderkrankung priorisiert werden, erhalten ihren Code und ein dazugehöriges Formular über ihre behandelnde Ärztin beziehungsweise ihren behandelnden Arzt. Den Ärzten würden die Formulare und der Code für ihre Patientinnen und Patienten über die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt. „Wie bei den beiden ersten Impflisten wird auch die aktuelle Impfliste vor der Terminvergabe randomisiert, sodass der Zeitpunkt der Eintragung keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Impftermins hat. Somit entsteht auch für alle Personen, die ihren Priorisierungscode noch nicht haben, kein Nachteil, denn der Priorisierungscode ist für eine Anmeldung zwingend notwendig“, betont Bachmann.