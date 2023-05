Umzäuntes RAG-Gelände Erste Flüchtlinge ziehen ins Containerdorf Ensdorf ein – Flüchtlingsrat hält an Kritik fest

Das Containerdorf wurde in den vergangenen Monaten auf dem umzäunten RAG-Gelände aufgestellt und stieß im Vorfeld auf Gegenwind. Der Flüchtlingsrat hält an seiner Kritik fest. „Es macht für uns keinen Unterschied, ob 300, 150 oder 70 Menschen dort unterkommen“, sagte Vorstandsmitglied Tobias Schunk der SZ. Der Flüchtlingsrat kritisiert unter anderem, die Erhöhung der Kapazitäten der Erstaufnahmestelle. Der Verein, der für die Rechte von Flüchtlingen eintritt, sagt, das Geld sei besser in Wohnraum in den Kommunen investiert worden. Kritik gibt es vor allem an mangelnder Privatsphäre in den Containern und fehlender Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe. Nach Schunks Bekunden hätte eine Unterbringung in Jugendherbergen oder Hotels mehr Privatsphäre geboten und wäre unter Umständen kostengünstiger gewesen.