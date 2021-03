Impftermine im Saarland : Wie Kontaktpersonen von Schwangeren und Kranken zu Impfterminen kommen

Zwei Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen und Schwangeren können sich ab sofort in die saarländische Impfterminwarteliste eintragen.

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen und Schwangeren können sich in die saarländische Impfterminwarteliste eintragen. Das hat das saarländische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Die Kontaktpersonen von Schwangeren „erhalten dazu einen Priorisierungscode von den behandelnden Gynäkologinnen und Gynäkologen, Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen müssen den Pflegegrad der Person nachweisen“, schreibt das Ministerium.

Gemäß der Corona-Impfverordnung des Bundes können pflegebedürftigen Person bis zu zwei enge Kontaktpersonen auswählen, die sich in die Impfliste eintragen können. Die pflegebedürftige Person muss dabei im Sinne der Verordnung über 70 Jahre alt sein oder eines der folgenden Krankheitsbilder aufweisen: Trisomie 21, Zustand nach Organtransplantation, Demenz oder eine geistige Behinderung oder eine schwere psychiatrische Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression; Maligne hämatologische Erkrankung oder behandlungsbedürftige soliden Tumorerkrankung, die nicht in Remission ist oder deren Remissionsdauer weniger als fünf Jahre beträgt; Interstitielle Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder eine andere, ähnlich schwere chronische Lungenerkrankung; Diabetes mellitus (mit HbA1c ≥ 58 mmol/mol oder ≥ 7,5%); Leberzirrhose oder eine andere chronische Lebererkrankung; chronische Nierenerkrankung; Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 40 Kg/m2); Einzelfall, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die pflegebedürftige Person müsse dementsprechend über einen Pflegegrad verfügen und dürfe nicht in einer Einrichtung, wie zum Beispiel einem Alten- und Pflegeheim, untergebracht sein, teilte das Ministerium mit.