Zustand des Polizeikörpers im Saarland Zeitnah den Polizisten im Saarland mehr zahlen

Personalnot wird auf Sicht auch künftig bei der Saar-Polizei den Alltag bestimmen. Verstärkungen wird es nach den jetzt vorliegenden Planungen zwar geben, in der Außenwirkung werden diese aber eher mittel- bis langfristig spür- und sichtbar. Im Jahr 2030 kann die gewünschte Stärke von 2900 Beamten vielleicht erreicht werden. Es bleibt also viel zu tun für Politik und Polizeispitze. Akut klaffende Lücken müssen weiterhin dadurch gestopft werden, dass an anderen Stellen neue Löcher gerissen werden. Sicher eine Herausforderung für Personalplaner und Vordenker der Neuorganisation.