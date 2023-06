Eines der größten Sportturniere Deutschlands Saarland will nationale Special Olympics 2026 ausrichten – doch ist den Anforderungen überhaupt gewachsen?

Das Saarland will sich für die Nationalen Sommerspiele der Special Olympics im Jahr 2026 bewerben. Das hat Innen- und Sportminister Reinhold Jost (SPD) angekündigt. Teilnehmer sind Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Nationalen Spiele sind von der Größe her nach Angaben des Verbandes Special Olympics Deutschland (SOD) „eine der Top-3-Sportveranstaltungen in Deutschland“. Die letzten Nationalen Sommerspiele fanden in Kiel (2018) und Berlin (2022) statt. Die jüngst veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen für die sechstägige Veranstaltung im Zeitraum Mitte Mai bis Anfang Juli zeigen, welche Voraussetzungen das Saarland erfüllen muss, wenn es mit seiner Bewerbung Erfolg haben will.