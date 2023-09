Freiwillige können sich als „Saar-Retter“ registrieren Wie eine neue Ersthelfer-App im Saarland künftig Leben retten soll

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt es auf jede Sekunde an. Im Saarland sollen deshalb registrierte Ersthelfer, die gerade in der Nähe eines medizinischen Notfalls sind, in Zukunft per App alarmiert werden. Der Name des Systems steht bereits fest: „Saar-Retter“. „Wir hoffen, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2024 so weit sein werden“, sagt Timm Mathis, der Geschäftsführer des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Saar.