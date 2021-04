Zahlen und Daten zu den Corona-Impfungen : Wie der Stand der Impfungen im Saarland derzeit ist

Saarbrücken 15,9 Prozent der Saarländer haben zumindest eine Impfung erhalten. Knapp 100 000 Impfdosen liegen noch auf dem Lager. Das hat einen Grund.

Die Impf-Kampagne im Saarland nimmt deutlich an Fahrt auf. Die vier Impfzentren in Saarbrücken, Neunkirchen, Saarlouis und Lebach operieren inzwischen an ihrer Kapazitätsgrenze, in Lebach impft die Bundeswehr seit Ostersonntag sogar rund um die Uhr. Direkt nach Ostern sind auch die niedergelassenen Ärzte eingestiegen.