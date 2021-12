Vetreter in der Bundesversammlung : Diese Saarländer wählen den Bundespräsidenten

Vetreter in der Bundesversammlung

Saarbrücken Drei Fraktionen des Saar-Landtags schicken Vertreter in die Bundesversammlung nach Berlin.

Die SPD-Landtagsfraktion hat am Montag einstimmig drei Vertreter nominiert: SPD-Landeschefin Anke Rehlinger, Fraktionschef Ulrich Commerçon – und Anna Elbert. Die 30-jährige Elbert ist Intensivpflegerin am Universitätsklinikum in Homburg. Damit setze die Saar-SPD ein „deutliches Signal“, sagte Rehlinger. „Die Pflege braucht mehr gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit. Die Bundesversammlung ist eine Repräsentation unseres Landes, Frau Elbert steht für einen beruflichen Bereich, dem Politik und Gesellschaft viel zumuten und den wir deutlicher aufwerten müssen.“ Elbert leiste „jeden Tag Großes: Sie pflegt und versorgt Schwerstverletzte und Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten. Dazu gehören auch Menschen mit einem schweren Corona-Verlauf“, sagte Commerçon.