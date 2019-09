Strobel stellt Finanzplan vor : Steuereinnahmen im Saarland niedriger als in den letzten Jahren

Steuereinnahmen im Saarland niedriger als in den letzten Jahren

Saarbrücken Die schwächelnde Konjunktur hinterlässt im Finanzplan der saarländischen Landesregierung für die Jahre 2019 bis 2023 ihre Spuren. Auch Schuldenbremse und Tilgungen wirken sich auf den Haushalt aus.

Die am Dienstag beschlossene Planung ist Grundlage für Berichte, die im Herbst dem Stabilitätsrat in Berlin vorgelegt werden müssen. Davon abhängig ist die Auszahlung von Sanierungshilfen in Höhe von 400 Millionen Euro jährlich.