Podiumsdiskussion bei Christopher Street Day in Saarbrücken : Kritik an Ämtern: Personenstandsänderung von Transpersonen gleicht heute „Hexenprozessen“

Tessa Ganserer (Grüne) ist aus Berlin per Video zugeschaltet, auf dem Podium in der Mainzer Straße saßen und standen: Susanne Münnich-Hessel (Psychotherapeutinnenkammer), Lilith Raza (Queer Refugees), Moderator Sebastian Thul (SPD/LSVD), Bernd Janthur (Leiter des QZ Trans* Saarbrücken) und Noah W. (Projekt LSVD Schule) v.l.n.r Foto: David Lemm

Saarbrücken Der Christopher Street Day hat in Saarbrücken immer schon auch eine politische Note gehabt. Bei der Podiumsdiskussion in der brütend heißen Mainzer Straße ging es um Trans*Identitäten: Was fordern die Aktiven?