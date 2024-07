Streit um Wahl von Bezirksbürgermeister in Saarbrücken-West Löcher klaffen in der Brandmauer gegen die AfD

Was im Bürgerhaus Burbach am Donnerstagabend passiert ist, ist der Anfang vom Ende der von den demokratischen Parteien viel beschworenen Brandmauer gegen die in Teilen rechtsextremistische AfD. Doch für die Wahl des neuen Bezirksbürgermeisters Hans-Jürgen Altes (CDU) – sehr wahrscheinlich mit den notwendigen AfD-Stimmen – gibt es einen vergleichbaren Vorgang, der im Februar 2020 die damalige CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer zum Amtsverzicht zwang. Im Erfurter Landtag in Thüringen hatte die CDU-Fraktion gemeinsam mit der AfD-Fraktion des Faschisten Björn Höcke den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gewählt, um den Linken Bodo Ramelow zu verhindern. Kramp-Karrenbauer konnte die Christdemokraten in Erfurt nicht zur demokratischen Einsicht bewegen.