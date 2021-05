Streit um Impftermine : Weiter Impfvorteile für Priogruppen im Saarland

Saarbrücken Ab 7. Juni kann sich in Deutschland jeder für einen Impftermin bewerben. Doch was passiert mit den Saarländern, die schon jetzt auf den Wartelisten stehen? Kommt es zu Tumulten in den Praxen?

Das saarländische Gesundheitsministerium will alle Personen, die der Priorisierungs-Gruppen eins bis drei angehören, weiterhin prioritär mit Terminen versorgen. Das hat das Ministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitgeteilt. Dazu betonte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU): „Für uns gilt, dass wir bei unserer Terminvergabe auf priorisierte Personen ein besonderes Augenmerk richten und diese weiterhin bevorzugt mit Impfterminen versorgen. Die Impfung ist freiwillig und die Entscheidung zur Impfung fällt nicht bei allen Personen unmittelbar. Mit unserer Vorgehensweise berücksichtigen wir auch weiterhin die Vorgabe der STIKO, alle Personen priorisiert zu schützen, die den Schutz möchten und am dringendsten benötigen.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass Bund und Länder die Priorisierung bei den Corona-Impfungen vom 7. Juni an aufheben. Die Impf-Priorisierung mit einer festgelegten Reihenfolge soll dann bundesweit in allen Arztpraxen und regionalen Impfzentren sowie bei Betriebsärzten wegfallen. Damit sind dann alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren berechtigt, einen Impftermin zu vereinbaren. Im Saarland bekommen sie ihn aber nach denen, die jetzt schon auf den Wartelisten stehen.

Im Saarland stehen in Priogruppe eins, die insgesamt 120000 Personen umfasst, 50 noch ohne Termin auf der Warteliste, 82 000 aus dieser Gruppe haben eine Erstimpfung und etwa 74800 eine Zweitimpfung in den Impfzentren erhalten. Dazu kämen noch die Geimpften bei den Hausärzten, über die es aber keine genaue (Prio)-Statistiken gibt. Eine Impfquote in der Gruppe wäre demnach nur abzuschätzen.

In Priogruppe zwei, die etwa 200000 Mitglieder hat, warten noch 900 auf einen Termin. 152750 Erstimpfungen und 71450 Zweitimpfungen sind in dieser Gruppe bereits injiziert. Aus Priogruppe drei (300000 Mitglieder) haben bisher 40600 noch keinen Termin, teilt das Ministerium auf Anfrage mit. 72 750 hätten bereits eine Erstimpfung, 5200 eine Zeitimpfung.

Die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Saarland unterstützt die Vorgehensweise des Ministeriums, die Priorisierungen bei der Terminvergabe nicht aufzuheben: „Es ist uns ein Anliegen auch weiterhin diejenigen prioritär zu impfen, die den höchsten Schutzbedarf haben. Wir empfehlen weiterhin, dieser Personengruppe Vorrang einzuräumen. Wir sind überzeugt, dass das ärztliche Ermessen auch nach Aufhebung der Priorisierung diesem Anspruch gerecht werden kann“, sagte Joachim Meiser, Vorstandsmitglied der KV Saarland.

Die Kassenärzte befürchten eh, dass es wegen der Aufhebung der Impfreihenfolge am 7. Juni zu „Tumulten“ in den Praxen kommen wird. Anlass dafür seien „eine Vielzahl von unschönen Szenen, die sich bereits jetzt in den Arztpraxen“ abspielten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland am Donnerstag in Saarbrücken mit. Es gebe Patienten, die einfach in den Praxen erschienen, einen Impftermin forderten und Praxisteams sowie Ärzte unter Druck setzten und beschimpften. Andere Patienten blockierten „durch stundenlange Anrufversuche“ die Telefonleitungen und ließen „ihren Dampf ab“, wenn ihr Anruf schließlich entgegengenommen werde.