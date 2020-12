Corona-Kontaktbeschränkungen : Saar-Virologe besorgt wegen Feiertags-Lockerung

Dr. Jürgen Rissland ist Leitender Oberarzt in der Virologie der Homburger Uniklinik. Foto: Rüdiger Koop/UKS

Berlin/Homburg Der Homburger Virologe Dr. Jürgen Rissland betrachtet die für Weihnachten und Silvester vorgesehenen Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen mit Sorge: „Es besteht die Gefahr, dass wir in den kommenden Wochen in ein exponentielles Wachstum der Fallzahlen zurückfallen.“ Deshalb solle jeder seine Kontakte so weit wie möglich reduzieren.