Wechsel in der Saar-Regierung : Neue Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot ist im Amt

Saarbrücken Nur einen Tag nach Bekanntgabe des Wechsels im saarländischen Bildungsministerium ist am Mittwochmorgemn (18. September) die Nachfolgerin bereits vereidigt worden.

Schnell schossen die stellvertretende Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Anke Rehlinger (SPD) und die neue Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) ein Selfie, bevor Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) die Plenarsitzung eröffnete. Die „ist geprägt von den Ereignissen des gestrigen Tages“, sagte Toscani. Denn nachdem Rehlinger am Dienstagmittag bekannt gab, die SPD in der Regierung und im Parlament neu aufstellen zu wollen, folgte am Mittmorgen prompt die Umsetzung. Toscani vereidigte Streichert-Clivot (SPD) als neue Bildungsministerin. Damit löst die 39-Jährige Ulrich Commerçon an der Spitze des Ministeriums ab. Rehlinger.