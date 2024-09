Landesregierung kündigt Überarbeitung der Wasserstoff-Strategie und Zusammenarbeit mit Wirtschaft an Saar-Wirtschaft: Wasserstoff oder Ruin

Aktuell macht sich die saarländische Landesregierung an die Überarbeitung ihrer Wasserstoff-Strategie aus dem Jahr 2021. „Um den Hochlauf weiter zu bestärken und die praktische Umsetzung zu forcieren, wollen wir in enger Kooperation mit der Wasserstoffagentur die Wasserstoffstrategie in einem gestaffelten Strategieentwicklungsprozess fortschreiben und diesen nach Möglichkeit im ersten Halbjahr 2025 abschließen. Dabei stehen zwei zentrale Fragen im Mittelpunkt: Was können die Unternehmen selbst tun? Wo kann die Landesregierung unterstützen?“, so Barke. Ein Treffen mit 130 Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Wasserstoffwirtschaft und Unternehmen soll am Dienstagabend stattfinden. Das Ziel: „Wir wollen uns mit den betroffenen Unternehmen, den Begünstigten der Wasserstoffstrategie sehr gut absprechen, damit die Umstellung auf Wasserstoff ressourcenschonend in die Umsetzung gehen kann“, so der Wirtschaftsminister.