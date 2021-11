Ein Überblick : Strengere Corona-Regeln im Saarland: Was Ungeimpfte künftig nicht mehr dürfen

Die saarländische Landesregierung will die Corona-Maßnahmen noch einmal nachschärfen. Was ein Lockdown für Umgeimpfte im Saarland bedeuten würde.

Die Infektionszahlen sind im Saarland in den vergangenen Wochen rasant angestiegen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Montag bei 441,6. Ein Grund für die saarländische Landesregierung, die Corona-Regeln zu verschärfen. Es handelt sich „quasi“ um einen „Lockdown für Ungeimpfte“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Montag in seiner Regierungserklärung im Rahmen einer Sondersitzung des Saarländischen Landtags. Am Dienstag müssen die Maßnahmen noch durch den Ministerrat.