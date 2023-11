Zweitägiges Treffen in Völklingen Parteitag der Saar-SPD mit Neuwahlen – Mindestlohn von mindestens 14 Euro gefordert

Die saarländische SPD will bei ihrem Landesparteitag am Freitag und Samstag in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen die personellen Weichen für die beiden nächsten Jahre stellen. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger wird erneut als Landesvorsitzende antreten, auch die vier Stellvertreter – der Landtagsabgeordnete Pascal Arweiler, der Neunkircher OB Jörg Aumann, die Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb und die Überherrner Bürgermeisterin Anne Yliniva-Hoffmann – kandidieren erneut.