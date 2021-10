Nach Niederlage bei Bundestagswahl : „Politik ist nicht alles“ – CDU-Abgeordnete Nadine Schön zieht sich aus der Politik zurück

Saarbrücken/Tholey Nadine Schön galt als Hoffnungsträgerin der Union in Berlin. Doch am Sonntag verlor die 38-Jährige ihr Bundestagsmandat. Was kommt jetzt? Eine Entscheidung mit Blick auf die Landtagswahl im Saarland hat sie schon getroffen.