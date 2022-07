Saar-Tafeln in Not : Tafeln bekommen viel weniger Lebensmittelspenden

Bei den Tafeln im Saarland gibt es derzeit einen Aufnahme-Stopp. Hier ein Archivbild der Tafel in Burbach. Foto: Iris Maurer

Saarlouis/Saarbrücken/Merzig/Neunkirchen Die saarländischen Tafeln stehen vor einer großen Herausforderung. Gerade wo Lebensmittelpreise in die Höhe steigen und Spenden weniger werden, verzeichnen die Einrichtungen eine Rekordzahl an Gästen. Auch die steigenden Energie- und Benzinpreise machen den Betreibern zu schaffen. Es wird klar, dass es auf Dauer so nicht weitergehen kann. Die Tafeln brauchen Hilfe.