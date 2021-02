Wahl der Personalräte : Saarländische Gewerkschaften im Wahlkampf?

Saarbrücken Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes befinden sich derzeit im Wahlkampf. Den Auftakt bilden die Wahlen an den Schulen (8. bis 19. März). Die Ministerien und Landesämter sind überwiegend im April und Mai an der Reihe.

In vielen Dienststellen sowie an Schulen und bei der Polizei wird nicht nur ein örtlicher Personalrat (zum Beispiel an einer Schule) gewählt, sondern auch ein Hauptpersonalrat für den gesamten Verwaltungsbereich (zum Beispiel für alle Grundschulen im Saarland). Personalratswahlen finden alle vier Jahre statt.