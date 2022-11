Böse Überraschung für Saarlodris? Angestoßen durch eine Rede des ARD-Vorsitzenden und WDr-Intendanten Tom Buhrow ist eine Debatte auch über die Zahl der ARD-Sender und ihre Angebote in Gang gekommen. Ist der SR am Ende in Gefahr? Foto: Saarländischer Rundfunk