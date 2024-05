Neue Ferienordnung Pfingstferien im Saarland nur 2024 und 2029 – das sollten Eltern und Schüler wissen

Die saarländische Landesregierung hat die Ferienordnung für die künftigen Schuljahre 2024/25 bis 2029/30 beschlossen. Demnach sollen die Fastnachtsferien im Saarland erhalten bleiben – anders als in Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz. Anders als in den letzten beiden Jahren soll es aber keine Pfingstferien mehr geben. Mit Ausnahme des Schuljahres 2028/29, wo Schülerinnen und Schüler an Pfingsten doch noch schulfrei haben sollen. Dem Beschluss im Ministerrat folgt nun die sogenannte externe Anhörung. In einem Zeitraum von vier Wochen können Interessenvertretungen und Verbände Stellungnahmen zum Vorschlag des saarländischen Bildungsministeriums (MBK) abgeben.