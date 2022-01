Regionaler Leitartikel : Späte Einsicht und akute Wahlkampfnöte

Saarbrücken Die Saar-CDU rückt endlich von G8 ab, dem Turbo-Abi, das sie vor 20 Jahren einführte. Damit hofft sie wohl im Landtagswahlkampf Boden gut zu machen.

Erkenntnis ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung: Insofern kann man die Saar-CDU nur beglückwünschen, dass sie das unselige G8 endlich ad acta legen will. Auch wenn sie so das Wort ihrer Altvorderen Peter Müller und Jürgen Schreier fressen muss, die das Turbo-Abi vor 20 Jahren einführten. Im Saarland wollte man damals besonders fix sein, deshalb dachte man nur kurz über die Konsequenzen nach. Egal, welcher Druck danach auf Schülern, Lehrern und auch Eltern lastete. Aber seinerzeit quengelte halt die Wirtschaft: Wir brauchen die Leute möglichst jung und fix und fertig mit Abi und Uni, um mehr Arbeitskräfte zu haben. Viele Schüler legten aber nach dem G8-Sprint verständlicherweise erstmal eine Verschnaufpause ein. Und mittlerweile muss man sowieso bis 67 ackern; auch so ist und bleibt Arbeitskraft auf den Markt.

In so manchen Familien wird man den CDU-Vorstoß dennoch als Entlastung begrüßen. Weil – falls es so kommt – die Kinder in neun Gymnasialjahren nicht ganz so schnell zum Abitur hetzen müssen. Aufpassen muss die CDU aber, dass ihr Vorschlag nicht einen großen Verlierer produziert, die Gemeinschaftsschule. Viele Eltern haben diese Schulform erst deshalb in den Blick genommen, weil ihr Kind dort neun Jahre Zeit bekam, um Abitur zu machen. Nun wird der Trampelpfad wieder Richtung Gymnasium laufen.