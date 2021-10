Regionaler Leitartikel : Grünes Licht auch für eine Saar-Ampel?

Saarbrücken Auf Bundesebene zeichnet sich die Ampel-Koalition ab: Einiges spricht dafür, dass dieses Modell auch im Saar-Landtagswahlkampf immer mitgedacht wird.

Gut fünf Monate haben die Saarländerinnen und Saarländer noch, bis sie ihr Kreuzchen machen. Jetzt aber steht schon fest: Das Unions-Desaster bei der Bundestagswahl hat auch die Saar-CDU kräftiger geschüttelt als einen Wodka-Martini von 007. Keiner ihrer Direktkandidaten zog, mehr als ein Dämpfer für die hier im Land auf Platz eins abonnierte Partei von Peter Müller und Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Genossen aber jublieren – nach langer Zeit mal wieder. So ist die Saar-SPD im Hoch. Und dass in Berlin die Zeichen auf Ampel stehen, dürfte ihr zusätzlich Wind unter die Flügel fächeln. Taugt die Ampel ergo auch als Blaupause fürs Saarland?

Nach dem eher laschen Wahlkampf 2017, wo einiges auf ein Weiterso der großen Koalition deutete, wird diesmal garantiert mehr Feuer drin sein. Just keilte die CDU in Sachen digitalisierter Unterricht heftig gegen SPD-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot – ein Vorgeschmack davon. Schwarz-Rot ist eben nicht mehr alternativlos, eine SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger kein wirklich kühner Gedanke.

Doch so einfach geht die Rechnung, Bund gleich Vorbild fürs Land, natürlich nicht auf. Schon, weil sich die Saar-Grünen gerade desaströs präsentieren. Schaffen sie bis März noch den Umschwung? Vor allem aber: Wer steht für sie in Reihe eins? Schon das relativiert alle Ampel-Kalkulationen. Geschlossener zeigen sich die Saar-Liberalen, die aktuell allerdings auch nicht im Landtag sind. Für ihre Rückkehr ins Hohe Haus am Saarufer mit dem ambitionierten Oliver Luksic spricht aber einiges, nicht zuletzt der Bundestrend für die FDP. Da gegenzuhalten wird für die CDU und ihren Spitzenmann Tobias Hans ein hartes Stück Arbeit, auf den Amtsbonus des Ministerpräsidenten zu hoffen, reicht sicher nicht.