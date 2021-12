Lage der Partei vor der Landtagswahl : Warum die AfD im Saarland gute Wahlchancen hat

Analyse Im jüngsten Saarlandtrend steht die Partei bei neun Prozent. Josef Dörr wird dem neuen Landtag nicht mehr angehören. Wer ist der neue Spitzenkandidat?

Josef Dörr ist in der saarländischen AfD Geschichte. Der Wind hat sich gegen den früheren Landesvorsitzenden und amtierenden Fraktionschef gedreht. Dem nächsten Landtag wird der 83-Jährige nicht mehr angehören. Der neue Mann ist Kai Melling (52) aus Püttlingen. Er führt die AfD als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Kai wer?

Melling, Generalsekretär der AfD Saar und Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Christian Wirth, ist in der Partei als Dörr-Gegner und Abtreibungsgegner bekannt. Das Studium (Jura, Politik) brach er ab, leitete als Coach und Trainer bis 2017 in Unternehmen Seminare in Persönlichkeitsentwicklung und Teambuilding. Früher, sagt Melling, habe er SPD und Grüne gewählt, bis zum Jugoslawien-Krieg und den Hartz-IV-Reformen. Später machte er sein Kreuz bei der Linkspartei. Bis die AfD gegründet wurde; da sei er sofort „Feuer und Flamme“ gewesen.

Als rechts empfinde er sich nicht, sagt Melling, politisch verorten würde er sich eher in der „CDU von Helmut Kohl vor der Wiedervereinigung“. Einem Flügel in der AfD rechnet er sich nicht zu. Die Wirtschaftsliberalen um Jörg Meuthen und die Rechtsnationalen um Björn Höcke will er zu einer „Synthese“ zusammenführen. Bei Höcke störten ihn das Palaver und das Gerede vom „Schuldkult“, aber das Rentenkonzept der Thüringer AfD habe „Hand und Fuß“. Und im Saarland? Die Arbeit der AfD-Fraktion im Landtag solle moderner werden. Seine Ambition sei, sagt Melling, dass die AfD in der übernächsten Legislaturperiode, also ab 2027, im Saarland mitregiere.