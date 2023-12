„Politik mit der Brechstange“? Saar-Landtag tagt wegen Haushalt jetzt sogar am Samstag – CDU und SPD im Clinch über Zeitplan

Saarbrücken · Der Landtag hat es eilig. Um die nötigen Reparaturen am Transformationsfonds vorzunehmen, tagt das Parlament sogar am Samstag. Den Haushalt für 2024/25 würde die CDU am liebsten erst im Januar beschließen – die SPD macht jedoch Tempo.

07.12.2023 , 18:33 Uhr

Der Landtag des Sarlandes hat ein dickes Programm vor sich; deswegen ist auch ein Samstagstermin anberaumt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Der Landtag wird in der kommenden Woche nicht nur den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschließen, sondern nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse auch Reparaturen am Transformationsfonds vornehmen.